edición general
11 meneos
46 clics
Funcionarios que quieren romper la barrera social y económica de las oposiciones

Funcionarios que quieren romper la barrera social y económica de las oposiciones

“Eso que se intenta vender de que el acceso a la Función Pública es meritocracia es mentira, hay barreras socioeconómicas y geográficas muy importantes. El acceso en condiciones de igualdad no existe”. Quien habla no es un opositor o una opositora enfadada por los resultados de la última prueba, si no una funcionaria, Valentina García Carrasco, que ha reflexionado mucho sobre lo que supone entrar a trabajar en la Administración Pública y las complicaciones que representa para muchas personas. Barreras de tipo socioeconómico

| etiquetas: funcionarios , oposiciones
9 2 0 K 118 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Gran verdad. Añadiría que los exámenes están obsoletos en su planteamiento memorístico y su dificultad absurda, no seleccionando a los candidatos más aptos sino a los que más hayan desembolsado en academias oh hayan tenido tiempo para dedicarse en exclusiva a su oposición.
3 K 40
rendri #4 rendri
Doy fe que estoy con una para un A2. Actualmente en paro y si no fuera por el soporte del trabajo de mi mujer y lo del paro, mientras me dure, sería imposible. A parte pagar al preparador y esas cosas. Meterte a funcionario es un desembolso importante y una aventura para hacer acompañado, si no es imposible
0 K 14
ElBeaver #3 ElBeaver
Si se pudiera confiar en los políticos, las oposiciones no deberían existir; todo debería funcionar como cualquier empresa.
0 K 7
#2 Vamohacalmano
Aquello de: llega un subnormal, aprueba un examen y le dan una pistola.
0 K 6

menéame