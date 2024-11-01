edición general
Funcionarios federales de inmigración critican en privado las afirmaciones de Kristi Noem tras el último tiroteo mortal en Minnesota [ENG]

Funcionarios afirman que varios vídeos que aparecieron posteriormente han puesto en duda la versión del DHS de Kristi Noem, alimentando la frustración entre los agentes, que creen que los altos cargos se apresuraron a calificar el incidente antes de que se conocieran todos los hechos. Las disputas internas han sido perjudiciales tanto para la imagen pública como para la moral, erosionando la confianza y la credibilidad, y avivando debates más amplios dentro de la administración sobre cómo la dirección del DHS gestiona incidentes de alto perfil.

Grahml
Aquí el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, difundiendo mentiras publicadas por el acomplejado Stephen Miller
sotillo
Incidentes de alto perfil y yo pensando que tenía tufo a ejecución para escarmiento
