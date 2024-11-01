edición general
Funcionario de salud de Trump destituido tras supuestamente otorgarse un título falso (ENG)

Steven Hatfill, asesor del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fue despedido Los funcionarios de salud informaron fue despedido por atribuirse un título falso e inflado y por no cooperar con los dirigentes. Por su parte, Hatfill declaró que su destitución formaba parte de «un golpe para derrocar a M. Kennedy», en referencia al secretario de Salud antivacunas Robert F. Kennedy Jr. No proporcionó ninguna explicación de cómo su destitución era prueba de ello.

#1 Suleiman
No veo el problema en el mundo de Trump.
#2 Tiranoc
Eso aquí no habría representado ningún problema, se llama hacer carrera política.
