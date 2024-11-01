edición general
Funan a españoles por construir hotel en Puerto Escondido con donaciones

El joven también reconoce que pretende abrir un hotel en Puerto Escondido “sin tener idea de hotelería”, mientras en el video se observa cómo realizan trabajos en el lugar: tiran la cocina, limpian y admiten que no lograrán tener todo listo a tiempo. Lo más polémico del caso, considerado por muchos como un abuso por parte de extranjeros sin conciencia social, es que comenzaron a pedir ayuda a sus seguidores y a personas locales que quisieran colaborar "a cambio de hospedaje", es decir, como “voluntarios” para reconstruir el hotel

valandildeandunie
Pues menuda mierda de puerto que lo han encontrado.

No me peguéis, por favor
devilinside
Bueno, la mentalidad de hotelero español ya la tiene, con eso de que curren gratis en su negocio
plutanasio
Odio la palabra funar pero bueno, estaba en el título. Y lo de currar a cambio de hospedaje es muy común entre los mochileros, el problema es que no tienen para pagar al carpintero del pueblo.
