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Los fumadores notifican más avistamientos de OVNIS

Köhler no cree en los OVNIS pero recibe notificaciones de sus avistamientos. Ha recibido 13.621, solo quedan abiertos 89. Cuando recibe una notificación, pide datos como fecha, hora, lugar, dirección y duración del avistamiento, así como el número de testigos. También agradece fotos o videos. El trabajo suele acumularse entre las 22:00 y las 24:00. A esa hora, la mayoría de la gente está en el balcón mirando al cielo, dice. A menudo, porque están fumando. Köhler opina que los conocimientos astronómicos de la población son mejorables.

| etiquetas: fumadores , ovnis
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
winstonsmithh #1 winstonsmithh
¿En concreto los fumadores de qué?
11 K 122
Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
#1 de cigarrillos de la risa, sobre todo.
0 K 7
skaworld #5 skaworld
#1 #3 #4 Me parece una forma muy barata de denigrar a un colectivo cuando obviamente alguno habrá pero desde luego creo que son pocos los fumadores de crack que acaban siendo magufos de mierda
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The_Ignorator #7 The_Ignorator
#1 #3 Joder, 2 decadas fumando y aun no he visto nada.
Creo que falta que alguien me eche droga al porro
1 K 22
RoterHahn #10 RoterHahn
#7
Normal. La alfalfa no coloca. xD
1 K 22
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#10 Si hombre...porque tu lo digas
¿No cambió Lucky Luke el cigarro por la alfalfa y seguía hablando con el perro, el caballo y se creía que se movía más rápido que los fotones que proyectaban su sombra?
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yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#1 de papel de calco.
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RoterHahn #9 RoterHahn
#1
... de hilos del platano. :shit:
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#2 fremen11
Ah!! Por eso lo del El Fumador en Expediente X....
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#8 UNX
Ahora con tanta cámara 4k UHD, pocas fotos y videos debe recibir el pobre hombre.
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menéame