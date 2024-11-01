Los fumadores notifican más avistamientos de OVNIS

Köhler no cree en los OVNIS pero recibe notificaciones de sus avistamientos. Ha recibido 13.621, solo quedan abiertos 89. Cuando recibe una notificación, pide datos como fecha, hora, lugar, dirección y duración del avistamiento, así como el número de testigos. También agradece fotos o videos. El trabajo suele acumularse entre las 22:00 y las 24:00. A esa hora, la mayoría de la gente está en el balcón mirando al cielo, dice. A menudo, porque están fumando. Köhler opina que los conocimientos astronómicos de la población son mejorables.
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Creo que falta que alguien me eche droga al porro
Normal. La alfalfa no coloca.
¿No cambió Lucky Luke el cigarro por la alfalfa y seguía hablando con el perro, el caballo y se creía que se movía más rápido que los fotones que proyectaban su sombra?
... de hilos del platano.