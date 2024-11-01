Fujian: cómo es el portaaviones de última generación que China sumó a su flota para desafiar el poderío naval de EE.UU. en el Pacífico  

El tercer portaaviones de China, botado en noviembre de 2025, supera con creces a los otros dos, según los expertos, lo que acerca a Pekín a su objetivo de desafiar el dominio estadounidense en el Pacífico occidental. El Fujian, de 80.000 toneladas y llamado así por la provincia continental más cercana a Taiwán, puede transportar hasta 70 aeronaves, una combinación de cazas, helicópteros y aviones de alerta temprana, capaces de detectar amenazas a larga distancia, coordinar defensas aéreas y lanzar ataques de precisión.
| etiquetas: portaaviones , fujian , ultima , generacion china , desafia , ee.uu
Barcos de EE.UU.: defender el mundo libre, en el Pacífico o en el Mediterráneo.
Ya he visto evidencia de los viajes en los registros en arabia, india y hasta en africa.
Lo pregunto simplemente, porque los gringos si que subestiman a china
Subestimaron a los vietnamitas, y eso que habia registro en el mismo vietnam, y en china, de como que violaron a los mongoles 3 veces