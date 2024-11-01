edición general
Fujian: cómo es el portaaviones de última generación que China sumó a su flota para desafiar el poderío naval de EE.UU. en el Pacífico

El tercer portaaviones de China, botado en noviembre de 2025, supera con creces a los otros dos, según los expertos, lo que acerca a Pekín a su objetivo de desafiar el dominio estadounidense en el Pacífico occidental. El Fujian, de 80.000 toneladas y llamado así por la provincia continental más cercana a Taiwán, puede transportar hasta 70 aeronaves, una combinación de cazas, helicópteros y aviones de alerta temprana, capaces de detectar amenazas a larga distancia, coordinar defensas aéreas y lanzar ataques de precisión.

