Las fuerzas terrestres israelíes entran en Ciudad de Gaza sembrando el caos

Tras una noche de intensos bombardeos, el ejército israelí lanzó un asalto terrestre largamente advertido para tomar el control de la Ciudad de Gaza, provocando la huida el martes de muchos residentes de la devastada pero aún densamente poblada zona urbana en la que viven cientos de miles de palestinos. La operación terrestre y la intensificación de los bombardeos agravaron la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, destrozada por una guerra de casi dos años que ha matado a decenas de miles de personas y provocado un hambre galopante.