Las fuerzas terrestres israelíes entran en Ciudad de Gaza sembrando el caos

Tras una noche de intensos bombardeos, el ejército israelí lanzó un asalto terrestre largamente advertido para tomar el control de la Ciudad de Gaza, provocando la huida el martes de muchos residentes de la devastada pero aún densamente poblada zona urbana en la que viven cientos de miles de palestinos. La operación terrestre y la intensificación de los bombardeos agravaron la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, destrozada por una guerra de casi dos años que ha matado a decenas de miles de personas y provocado un hambre galopante.
| etiquetas: gaza , invasion , fdi , caos , genocidio
Atacan a una población civil enferma y hambrienta pero no van contra ellos...solo buscan terroristas ¡malditos sean!
Los palestinos de la ciudad de Gaza describieron escenas de pánico mientras Israel bombardeaba la zona con intensos ataques aéreos que hacían temblar el suelo. Autoridades de salud locales dijeron que más de 20 personas habían muerto y decenas más habían resultado heridas.
“Todos estamos aterrorizados”, dijo Montaser Bahja, exmaestro de escuela refugiado en un apartamento del oeste de la Ciudad de Gaza, cerca de la costa. “La muerte sería más misericordiosa que lo que estamos viviendo”.
Ven y mira va a parecer un cuento para niños comparado con esas bestias sedientas de sangre.