Las Fuerzas de Defensa atacan una refinería de petróleo en la región de Samara

Los drones atacaron las instalaciones de la refinería de petróleo de Novokúibychevsk en la región rusa de Samara y un almacén de vehículos aéreos no tripulados de la unidad rusa Rubikon en la región ocupada de Donetsk. El Estado Mayor General también proporcionó información actualizada sobre el ataque a la refinería de Riazán el día anterior. En concreto, resultaron dañadas las unidades de destilación de crudo ELOU-AVT-4 y ELOU-AVT-6, un tanque de almacenamiento de productos derivados del petróleo y una estructura de tuberías.

| etiquetas: ucrania , rusia , refinerías , drones
