Las fuerzas armadas de Austria cambian a LibreOffice [eng]

Las fuerzas armadas de Austria han cambiado los programas de Office de Microsoft por el paquete de código abierto LibreOffice. La razón de esto no es ahorrar en las tarifas de licencia de software para alrededor de 16.000 estaciones de trabajo. "Era muy importante para nosotros demostrar que hacemos esto principalmente (...) para fortalecer nuestra soberanía digital, mantener nuestra independencia en términos de infraestructura de TIC y (...) asegurar que los datos solo se procesen internamente"