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Fuertes vientos provocan un accidente múltiple en una autopista de Texas  

Los fuertes vientos levantaron una nube de polvo en la autopista US-287, en el condado Hardeman, en Texas, lo que redujo la visibilidad en la carretera y provocó un accidente múltiple.

| etiquetas: vientos , accidente , multiple , autopista , texas
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3 comentarios
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Asimismov #1 Asimismov *
Poco les pasa a los tejanos.
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Noeschachi #2 Noeschachi
Tal y como estan las cosas un Dust Bowl bien puede entrar en las quinielas de 2026
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Solinvictus #3 Solinvictus
Perro Sánchez está destrozando Texas
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menéame