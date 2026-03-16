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Fuertes vientos provocan un accidente múltiple en una autopista de Texas
Los fuertes vientos levantaron una nube de polvo en la autopista US-287, en el condado Hardeman, en Texas, lo que redujo la visibilidad en la carretera y provocó un accidente múltiple.
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Asimismov
*
Poco les pasa a los tejanos.
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#2
Noeschachi
Tal y como estan las cosas un Dust Bowl bien puede entrar en las quinielas de 2026
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#3
Solinvictus
Perro Sánchez está destrozando Texas
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