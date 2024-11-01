¡Fuera!: Excomulgados en la Inglaterra medieval [Eng]

En 1229, los habitantes de Dunstable declararon que preferían ir al infierno antes que someterse a una disputa por impuestos. No se trataba de mera retórica: su conflicto por los peajes era con el priorato de la ciudad, y fueron excomulgados por negarse a pagar. La excomunión, les habrían dicho durante toda su vida, acarreaba, en última instancia, la condenación eterna. La teología era más matizada, y la absolución siempre fue una posibilidad (incluso póstumamente desde 1198), pero al laico promedio de la Inglaterra del siglo XIII se le enseñab