edición general
5 meneos
31 clics
Fuentes Bujalance, juez: "No digo que quien haya visto fútbol pirata haya cometido una ilegalidad"

Fuentes Bujalance, juez: "No digo que quien haya visto fútbol pirata haya cometido una ilegalidad"

Las posibles infracciones de los usuarios que ven fútbol de manera ilegal o pirata han sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas, sobre todo después de los dos autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. En estas resoluciones, la institución judicial autorizaba a LaLiga tanto a solicitar direcciones IP a seis operadoras como a requerir a dos VPN que restringieran su tráfico ilegal.

| etiquetas: entrevista juez , fuentes , bujalance , fútbol pirata
4 1 0 K 63 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
#2 Grahml
Claro que no puede decir eso ese juez.

Porque el mero hecho de ver fútbol pirateado no constituye una ilegalidad en España.

Si él dijera lo contrario, se estaría inventando la ley.
3 K 54
#1 Beltza01
¡Cómo está Venezuela! ¡Libertad, cara ajo!
2 K 31
calde #3 calde
Ésto del pirateo es un delito contra el negocio que hacen los del fútbol, no se generan daños personales. Por tanto no deberían tomarse medidas que Steven contra derechos fundamentales.

Y también se debería tener en cuenta que al bloquear tantas webs inocentes, se está causando daño económico a éstas, y por tanto las medidas judiciales pierden su sentido de tratar de evitar ese daño económico.

Y ya el colmo es que no sé cómo de efectiva eres la medida, porque con una vpn en principio se evita esta censura.
1 K 10
#4 guillersk
#3 ¿ Que derecho fundamental se vulnera?
0 K 11
#7 alamajar
#4 el de llamarte buen trabajador que se levanta al punto de mañana de un domingo a defender a millonarios babosos y seminazis. Eres una pasada, un currela, un tipo que se las gana bien ganadas, a pico y pala. Céntimo a céntimo, comentario a comentario, vómito a vómito.
Desde luego, la míseria que consigues, te la mereces
0 K 10
tul #5 tul
#3 no es delito
0 K 13
#6 AlexGuevara
Solo lo insinúas, lumbreras!
0 K 7

menéame