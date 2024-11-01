Fuentes Bujalance, juez: "No digo que quien haya visto fútbol pirata haya cometido una ilegalidad"

Las posibles infracciones de los usuarios que ven fútbol de manera ilegal o pirata han sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas, sobre todo después de los dos autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. En estas resoluciones, la institución judicial autorizaba a LaLiga tanto a solicitar direcciones IP a seis operadoras como a requerir a dos VPN que restringieran su tráfico ilegal.
Porque el mero hecho de ver fútbol pirateado no constituye una ilegalidad en España.
Si él dijera lo contrario, se estaría inventando la ley.
Y también se debería tener en cuenta que al bloquear tantas webs inocentes, se está causando daño económico a éstas, y por tanto las medidas judiciales pierden su sentido de tratar de evitar ese daño económico.
Y ya el colmo es que no sé cómo de efectiva eres la medida, porque con una vpn en principio se evita esta censura.
Desde luego, la míseria que consigues, te la mereces