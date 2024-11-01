Fuentes Bujalance, juez: "No digo que quien haya visto fútbol pirata haya cometido una ilegalidad"

Las posibles infracciones de los usuarios que ven fútbol de manera ilegal o pirata han sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas, sobre todo después de los dos autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. En estas resoluciones, la institución judicial autorizaba a LaLiga tanto a solicitar direcciones IP a seis operadoras como a requerir a dos VPN que restringieran su tráfico ilegal.