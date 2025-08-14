edición general
El fuego de Puercas se inició en una parcela utilizada como vertedero irregular por el «efecto lupa»: hay un detenido

La Guardia Civil ha detenido e investiga a una persona, un varón, como presunto autor del incendio que el lunes se declaró en Puercas de Aliste. Se le acusa de un delito de incendio forestal por imprudencia, lo que indicaría que el fuego no fue intencionado, pero sí provocado. El fuego afecta a unas 4.500 hectáreas. Ha afectado Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnandez de Tábara. Las investigaciones se iniciaron de forma inmediata, asumiendo el SEPRONA la investigación

Creía que esto de provocar un incendio con un vidrio tirado en el monte era una leyenda urbana... Una lupa vale, pero una botella de vidrio no está diseñada para concetrar el haz de luz en un punto...
Ese señor tendrá su responsabilidad como responsable del vertido, pero ¿Y de los responsables de la prevención de incendios en CYL? ¿No son responsables de la magnitud de la pérdida por dejación de funciones?.
