El fuego: ¿Consecuencia o excusa?

León vuelve a arder. Las imágenes recuerdan enormemente a las vividas en 2022, cuando la Sierra de la Culebra se convirtió en un infierno y más de 65.000 hectáreas ardieron sin que nadie pudiera –o quisiera– detenerlo. En su momento, prometieron que sería la última vez que veríamos algo así

Mi pueblo ha estado rodeado de fuego por todos los frentes, gracias a la gente del pueblo hemos podido salvarlo, a pesar que la GC intentó hasta multar a quien no se quería ir, se organizó un centro de mando en el ayuntamiento, chavales con motos avistaban los frentes y avisaban a la gente, a los fuegos más vurilentos iban los servicios de emergencia oficiales, a refrescar las zonas los propios del pueblo con garrafas y fulfatadoras, los tractores arando los campos para hacer cortafuegos, los…   » ver todo el comentario
#3 he vivo exactamente lo mismo, pero un poco mas de lejos. Estoy al lado de los quemados de nogarejas.
Un desastre y un sentimiento de abandono totales. A dos que se quedaron escondidos en palacios de jacuzzi les han amenazado con multarles.
Negocio?
¿Y hubo quien se creyó la promesa?
...Bueno sí, porque al año siguiente volvieron a votar a la misma mierda que tenían.
#6 Eso también se sabe desde siempre. Muy pocos incendios en la Historia han sido naturales.

Lo que digo es que, ahora, las condiciones son peores.
¡Excusa! Se sabe de sobra, desde hace años, que cada verano es más cálido. Las lluvias en primavera fueron muy abundantes y originaron mucha vegetación (combustible). Lo de los incendios de 6ª generación no es un término acuñado este mes. ¡Excusa!
#5 Los incendios han sido provocados.
Ese vicho que corrompio a adan por culpa de eva...
