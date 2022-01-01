El fuego: ¿Consecuencia o excusa?

León vuelve a arder. Las imágenes recuerdan enormemente a las vividas en 2022, cuando la Sierra de la Culebra se convirtió en un infierno y más de 65.000 hectáreas ardieron sin que nadie pudiera –o quisiera– detenerlo. En su momento, prometieron que sería la última vez que veríamos algo así
| etiquetas: fuego , leon , modelo económico
Un desastre y un sentimiento de abandono totales. A dos que se quedaron escondidos en palacios de jacuzzi les han amenazado con multarles.
...Bueno sí, porque al año siguiente volvieron a votar a la misma mierda que tenían.
Lo que digo es que, ahora, las condiciones son peores.