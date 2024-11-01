Por qué fue tan odiada María Antonieta, la reina más controvertida de la historia

(...) Uno de estos mitos es su comentario apócrifo de "que coman pastel", una reacción insolente ante la devastadora escasez de pan. Atribuida a "una gran princesa" en las Confesiones de Rousseau, escritas en 1765 cuando María Antonieta tenía 10 años y aún vivía en Austria, esta frase no pudo haber provenido de ella. Surgen más noticias falsas en el "asunto del collar de diamantes" (1785-1786), cuando se encargó un collar de más de 600 diamantes salsamente a nombre de la reina, lo que consolidó su reputación de excesos (...)
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La reina Rabodoandrianampoinimerina (Más conocida como Ranavalona I, reina de Madagascar) es de largo mucho más "controvertida"
"se estima que la población de Madagascar disminuyó bajo su gobierno de unos 5 millones a 2,5 millones entre 1833 y 1839"
es.wikipedia.org/wiki/Ranavalona_I