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Por qué fue tan odiada María Antonieta, la reina más controvertida de la historia

Por qué fue tan odiada María Antonieta, la reina más controvertida de la historia

(...) Uno de estos mitos es su comentario apócrifo de "que coman pastel", una reacción insolente ante la devastadora escasez de pan. Atribuida a "una gran princesa" en las Confesiones de Rousseau, escritas en 1765 cuando María Antonieta tenía 10 años y aún vivía en Austria, esta frase no pudo haber provenido de ella. Surgen más noticias falsas en el "asunto del collar de diamantes" (1785-1786), cuando se encargó un collar de más de 600 diamantes salsamente a nombre de la reina, lo que consolidó su reputación de excesos (...)

| etiquetas: maría antonieta , reina. noticias falsas , fake news
2 1 0 K 45 cultura
7 comentarios
2 1 0 K 45 cultura
themarquesito #3 themarquesito
Mayormente por traidora
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
Hombre, el hecho de que pidió a su hermano Leopoldo que invadiera Francia y matara a cuantos franceses fuera necesario para que su marido pudiera recuperar su satrapía, podría tener algo que ver.
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EvilPreacher #6 EvilPreacher
#4 Ya era odiada antes de eso.
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Chinchorro #5 Chinchorro *
Por ser una mujer. Mejor echar la culpa a una señora que a nivel político pintaba lo mismo que un florero, que a los verdaderos causantes de los problemas del pueblo.
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#1 Albarkas
Por extranjera, por frívola, por ser una egoísta, insolidaria...
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#7 esbrutafio
#1 Por ignorancia y por ser paletos eurocentristas.
La reina Rabodoandrianampoinimerina (Más conocida como Ranavalona I, reina de Madagascar) es de largo mucho más "controvertida"
"se estima que la población de Madagascar disminuyó bajo su gobierno de unos 5 millones a 2,5 millones entre 1833 y 1839"
es.wikipedia.org/wiki/Ranavalona_I
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Poco la odiaban para lo guapa que fue.
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menéame