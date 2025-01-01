edición general
FTL1, la proteína responsable del envejecimiento cerebral

Un estudio de la Univ. de California, publicado en Nature, revela que el envejecimiento afecta severamente al hipocampo. Los científicos identificaron la proteína FTL1, vinculada al metabolismo del hierro, como responsable del deterioro. Ratones viejos mostraron más FTL1, menos conexiones neuronales y peores capacidades cognitivas. Al aumentarla en ratones jóvenes se comportaban como los viejos. Al reducir la FTL1 en los viejos recuperaron memoria y plasticidad, lo que abre la puerta a terapias que reviertan el envejecimiento cerebral.

#1 Eukherio
El día en que consigan revertir el envejecimiento en general ya pueden subir la edad de jubilación. Yo lo veo como un win-win.
#2 yokitolakaka
El nuevo grafeno cerebral
#3 minossabe
Dicen que la felicidad consiste en envejecer con buena salud y mala memoria, o sea que mejor que no toquen mucho el tema.
