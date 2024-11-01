“Friendflation”: los jóvenes japoneses ahorran dinero reduciendo su círculo de amigos [EN]

La economía japonesa sigue avanzando con dificultad, estancamiento salarial e inflación. Como resultado, la gente, especialmente los jóvenes, busca maneras de reducir gastos. ¿La última tendencia? Un concepto antiguo con un vocabulario nuevo: "inflación amiga". Dejar de lado a tus amigos porque ya no puedes permitírtelos. Y no, no se trata de tener demasiados amigos. Más bien, se trata de tener demasiados amigos inadecuados, es decir, amigos con los que la relación coste-beneficio es baja.