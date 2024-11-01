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“Friendflation”: los jóvenes japoneses ahorran dinero reduciendo su círculo de amigos [EN]

“Friendflation”: los jóvenes japoneses ahorran dinero reduciendo su círculo de amigos [EN]

La economía japonesa sigue avanzando con dificultad, estancamiento salarial e inflación. Como resultado, la gente, especialmente los jóvenes, busca maneras de reducir gastos. ¿La última tendencia? Un concepto antiguo con un vocabulario nuevo: "inflación amiga". Dejar de lado a tus amigos porque ya no puedes permitírtelos. Y no, no se trata de tener demasiados amigos. Más bien, se trata de tener demasiados amigos inadecuados, es decir, amigos con los que la relación coste-beneficio es baja.

| etiquetas: japón , amigos , inflación
3 1 0 K 58 Japón
4 comentarios
3 1 0 K 58 Japón
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Dejar de lado a tus amigos porque ya no puedes permitírtelos."
Friendflation, otra palabra molona para definir los efectos de ser pobre.
Flatsharing, no-spend challenge, friendflation, freeganism...
2 K 36
woody_alien #4 woody_alien
#2 Capitalism, enpovering people since ever.
1 K 24
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Quién necesita amigos cuando tienes una waifu, eh.
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#3 Robe7064
Para los niveles japoneses, eso debe ser de 1-2 a 0-1...
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menéame