edición general
2 meneos
9 clics

El fraude en los pagos aumentó en 2024 hasta 4.200 M€, 23,5 % más que en 2023

La autenticación fuerte del cliente es un requisito normativo europeo para aumentar la seguridad de los pagos por internet y presenciales

| etiquetas: fraude , pago , tarjetas , pago electrónico
2 0 2 K 12 actualidad
sin comentarios
2 0 2 K 12 actualidad

menéame