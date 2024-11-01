edición general
Un franquiciado de Telepizza se declara insolvente y deja a cuarenta trabajadores sin cobrar desde octubre y al borde del despido

Fuentes de Comisiones Obreras, en declaraciones a este periódico, informan de que los trabajadores de esos locales lo eran originariamente de Telepizza y que se fueron subrogando a las empresas que fueron explotando la franquicia. También comentan que los locales están alquilados a Telepizza y que ésta los subarrendó a la franquiciada; de ahí su sospecha de que la marca retomará la actividad una vez liquidada Pizza Costa del Sol y despedidos los trabajadores...

YSiguesLeyendo
... El sindicato también esgrime un auto judicial emitido el pasado 2 de diciembre por el mismo tribunal de lo mercantil que prohíbe la transmisión del negocio sin autorización expresa del juez. Así que alerta de que la recuperación del local para continuar la actividad bajo la misma marca podría ser una transmisión encubierta, por lo que busca impedir que se ejecuten despidos mientras Telepizza continúe operando el local y fondos públicos como el Fogasa tengan que hacerse cargo del abono de salarios e indemnización...
elgranpilaf
Todavía existe esa porquería de empresa? Cualquier pizzería de barrio le da mil vueltas a ese bodrio de pizza
