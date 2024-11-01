Un franquiciado de Telepizza se declara insolvente y deja a cuarenta trabajadores sin cobrar desde octubre y al borde del despido

Fuentes de Comisiones Obreras, en declaraciones a este periódico, informan de que los trabajadores de esos locales lo eran originariamente de Telepizza y que se fueron subrogando a las empresas que fueron explotando la franquicia. También comentan que los locales están alquilados a Telepizza y que ésta los subarrendó a la franquiciada; de ahí su sospecha de que la marca retomará la actividad una vez liquidada Pizza Costa del Sol y despedidos los trabajadores...