edición general
5 meneos
36 clics
Frankie ya vuela libre: una joven flamenca se gana su libertad tras fugarse de un zoo británico y recorrer 200 kilómetros hasta Francia

Frankie ya vuela libre: una joven flamenca se gana su libertad tras fugarse de un zoo británico y recorrer 200 kilómetros hasta Francia

Este ave de solo cuatro meses se encuentra en perfectas condiciones en la Bretaña francesa. Los cuidadores del Paradise Park de Cornualles han decidido no intentar llevarla de vuelta.

| etiquetas: frankie , flamenca , libertad , sevilla
4 1 0 K 110 ocio
sin comentarios
4 1 0 K 110 ocio

menéame