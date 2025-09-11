Francisco Camps, sobre su candidatura al PP valenciano: "Le ofrezco al partido ganar por mayoría absoluta"

"El 9 de julio anuncié públicamente que quería postularme para presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Creo que tenemos que dinamizar el partido, que desde hace unos años está bajo una sensación de falta de potencia y de presencia, que los militantes vuelvan a participar en el día a día del partido y que recuperemos la convicción de ir hacia lo que es el ADN del partido: ganar por mayoría absoluta. Ese es mi propósito. Eso es lo que le ofrezco yo al PP, ganar por mayoría absoluta".