9
meneos
17
clics
Francia votará en contra del acuerdo comercial con Mercosur, según Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves que Francia votaría en contra de la firma del acuerdo de libre comercio con el bloque Mercosur el viernes.
|
etiquetas
:
francia
,
en contra
,
acuerdo comercial
,
mercosur
,
macron
8
1
0
K
112
actualidad
8 comentarios
#1
cocolisto
*
Más información aquí pero en francés :
"Francia votará en contra del tratado de libre comercio UE-Mercosur, "un acuerdo de otra época", anuncia Emmanuel Macron"
www.lemonde.fr/economie/live/2026/01/08/en-direct-colere-des-agriculte
2
K
54
#2
Ripio
#1
Has puesto el titular en las etiquetas y las etiquetas en el titular.
2
K
57
#3
carademalo
*
#0
Creo que has confundido el titular con las etiquetas y viceversa.
EDIT: se me adelantó
#2
0
K
15
#5
cocolisto
*
#2
#3#4Corregido
, me he hecho la pisha un lio
2
K
59
#6
Ripio
#5
1
K
39
#4
diablos_maiq
*
Gracias por corregir el titular
1
K
29
#7
cocolisto
#4
Era obligado, se te caian los ojos
1
K
29
#8
rogerius
#7
Quitaría lo de «en contra» de las etiquetas.
0
K
20
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
