edición general
4 meneos
7 clics
Francia: la suerte del primer ministro está echada y asoma el Partido Socialista en auxilio de Emmanuel Macron

Francia: la suerte del primer ministro está echada y asoma el Partido Socialista en auxilio de Emmanuel Macron

Con la segura caída de Bayrou, el país se enfrenta a la posibilidad de tener su quinto premier en menos de dos años, a una crisis económica y a la amenaza de nuevos disturbios civiles, si no se resuelve el estancamiento. Economistas europeos han advertido que la segunda mayor economía de la UE se enfrenta a una crisis de deuda similar a la de Grecia si no actúa con urgencia. Y si Macron decide "ganar tiempo y nombrar un nuevo primer ministro", tendrá que tener en cuenta las "aspiraciones" de la extrema derecha. De lo contrario, "también caerá”.

| etiquetas: francia , emmanuel macron , partido socialista
3 1 0 K 46 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
DDJ #1 DDJ
Traidores a los europeos todos los que salieron en esa infame fotografía de los mandatarios europeos frente a Trump en la casa blanca.
0 K 9

menéame