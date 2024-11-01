Francia: la suerte del primer ministro está echada y asoma el Partido Socialista en auxilio de Emmanuel Macron

Con la segura caída de Bayrou, el país se enfrenta a la posibilidad de tener su quinto premier en menos de dos años, a una crisis económica y a la amenaza de nuevos disturbios civiles, si no se resuelve el estancamiento. Economistas europeos han advertido que la segunda mayor economía de la UE se enfrenta a una crisis de deuda similar a la de Grecia si no actúa con urgencia. Y si Macron decide "ganar tiempo y nombrar un nuevo primer ministro", tendrá que tener en cuenta las "aspiraciones" de la extrema derecha. De lo contrario, "también caerá”.