Francia podría necesitar el rescate del FMI, advierte el ministro de Finanzas

La tensión en los mercados está avivada por el bloqueo político interno y la moción de confianza del 8 de septiembre que puede hacer caer al gobierno de Bayrou

13 comentarios
javibaz #8 javibaz
No pusieron ninguna pega al 5% del pib para armas. Tan mal no les irá.
Aguarrás #10 Aguarrás
#8 Ahí le has dado.
Qué coman baguettes misiles. ¬¬
cocolisto #13 cocolisto
#8 Ni a bajar los impuestos a los más ricos, ni las jugosas exenciones fiscales para las empresas... Los franceses están muy cabreados con la desigualdad donde el cinturón aprieta sólo a los trabajadores. Y cuando se cabrean tienen la Bastilla como modelo.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
UK, Francia, Alemania… se va a notar en el tercer trimestre
pedrobotero #7 pedrobotero
#1 Los FUA!
Laro__ #11 Laro__ *
#7 Los FUG: Ambiente pesado, cargado y maloliente.
#4 Borgiano
No problemo, nosotros nos hacemos cargo de las riendas de la economía de la UE con nuestras legiones de camareros ,repartidores y cuidadores de viejos.
pepel #3 pepel
Viva Grecia.
#9 luckyy
Vaya, se les acabó el café para todos como decía Roig!!!!
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
oh la la!!!!

Au revoir deberiamos decirles a los gabachos desde el cobete
#6 CosaCosa
#2 casi todos en Europa vamos como el culo. Mientras sigamos imprimiendo deuda sin arreglar las cuentas, seguiremos así.
GEP_Gun #5 GEP_Gun
podría o no necesitar el rescate
