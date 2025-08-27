·
Francia podría necesitar el rescate del FMI, advierte el ministro de Finanzas
La tensión en los mercados está avivada por el bloqueo político interno y la moción de confianza del 8 de septiembre que puede hacer caer al gobierno de Bayrou
francia
fmi
#8
javibaz
No pusieron ninguna pega al 5% del pib para armas. Tan mal no les irá.
10
K
115
#10
Aguarrás
#8
Ahí le has dado.
Qué coman
baguettes
misiles.
1
K
21
#13
cocolisto
#8
Ni a bajar los impuestos a los más ricos, ni las jugosas exenciones fiscales para las empresas... Los franceses están muy cabreados con la desigualdad donde el cinturón aprieta sólo a los trabajadores. Y cuando se cabrean tienen la Bastilla como modelo.
1
K
32
#1
Verdaderofalso
*
UK, Francia, Alemania… se va a notar en el tercer trimestre
6
K
78
#7
pedrobotero
#1
Los FUA!
0
K
10
#11
Laro__
*
#7
Los FUG: Ambiente pesado, cargado y maloliente.
0
K
14
#4
Borgiano
No problemo, nosotros nos hacemos cargo de las riendas de la economía de la UE con nuestras legiones de camareros ,repartidores y cuidadores de viejos.
2
K
27
#3
pepel
Viva Grecia.
0
K
18
#12
yarkyark
#0
Dupe:
www.lavanguardia.com/internacional/20250827/11004133/francia-arriesga-
0
K
12
#9
luckyy
Vaya, se les acabó el café para todos como decía Roig!!!!
0
K
11
#2
CharlesBrowson
oh la la!!!!
Au revoir deberiamos decirles a los gabachos desde el cobete
0
K
9
#6
CosaCosa
#2
casi todos en Europa vamos como el culo. Mientras sigamos imprimiendo deuda sin arreglar las cuentas, seguiremos así.
1
K
17
#5
GEP_Gun
podría
o no necesitar el rescate
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
