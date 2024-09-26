edición general
Francia: otra central nuclear obligada a reducir generación por el cambio climático

Francia: otra central nuclear obligada a reducir generación por las medusas, esta vez es la de Paluel (Le Havre), hace un mes fue la de Gravelines. Cambio climático aumenta las medusas (calentamiento y acidificación del agua). [En aleman]Via x.com/FernandoRod_07/status/1964337221000987077

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
No eran los sobrecostes brutales, no eran los lustros de retraso en las construcciones, no era la quiebra de empresas constructoras, no era un tsunami, no era el agua caliente de los ríos debido al cambio climático, no era la escasez de combustible nuclear, no iba a ser como tratar los deshechos nucleares, no iba a ser la corrosión en las centrales, no iba a ser la radioactividad tras un colapso del sarcófago tras una prueba ni los miles de millones gastados en solventar ese problemilla, no iba…   » ver todo el comentario
sorrillo #7 sorrillo
#4 ¿En jaque a toda una industria?

:palm:

Todas las centrales nucleares de España están funcionando sin ese problema. ¿Las nucleares de España no forman parte de toda esa industria?

Y como España todos los países menos uno por lo que sabemos.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 centrales que han cumplido la vida para las que fueron diseñadas para operar durante 40 años y que no hay ningún plan para nuevas centrales?

Además ayer leíamos que no hay uranio para todos
www.meneame.net/story/mundo-abraza-renacimiento-nuclear-pero-industria

O que no sancionamos a la única empresa rusa por la guerra de Ucrania porque entonces ya no se sostiene el chiringuito?
www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2024-09-26/uranio-rusia-eeu
sorrillo #10 sorrillo *
#8 Nada de eso tiene que ver con las medusas que según tú han puesto en jaque a toda la industria nuclear, si es que es de chiste.

Pero como estos debates vienen de la irracionalidad se aplaude cualquier chorrada.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 si no entiendes la broma, vuelve a leer el comentario #4
sorrillo #12 sorrillo
#11 El país que ha apostado por la nuclear, Francia, es la que mejor lucha contra el cambio climático en europa en cuanto a generación eléctrica.

Pero vamos, que lo importante es hacer el chiste contra la nuclear.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Cambio climático: el fin del uranio nigerio barato.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Traduccion

París. El miércoles 3 de septiembre de 2025, la central nuclear n.º 4 de la empresa estatal de suministro energético EDF fue cerrada de forma segura en la central nuclear de Paluel, situada en Normandía, en la costa cerca de Le Havre. La causa fue una aparición masiva de medusas que obstruyeron los tambores de filtrado y los filtros preliminares de la estación de bombeo de agua de refrigeración en la parte no nuclear de la central. Al mismo tiempo, según EDF, se redujo de forma…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#3 Claro porque en Irán todo es la misma temperatura, como en España todo es como el sur :troll:

El problema es si puedes adaptar la central o no, porque si el coste de enfriarla genera una externalidad no asumible igual no puedes
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Toda lo que nos quieren vender de la energia nuclear y van a tener que pararla con el cambio climático

Vamos que nos sacan la pasta y a adios, tremendo atraco
Connect #3 Connect
#1 Claro, en Irán hace un frío que pela y por eso tienen esas centrales nucleares :troll:

Lo que debe pasar en Francia es que son centrales no adaptadas a altas temperaturas. Las centrales nucleares se construyen en zonas tan calurosas como el desierto del Negev en Israel, pero adaptadas a la climatologia. Francia va a tener que adaptarse.
#13 DonaldBlake
#3 Irán es un país muy seco, pero no caluroso. Toda la zona norte y occidental es bastante fría y, por lo que he visto, es precisamente donde tienen situadas sus centrales. Que sí, que luego el resto del país es un infierno.
powernergia #15 powernergia
#3 Cuando se diseña un reactor se puede adaptar a condiciones más extremas, pero después es muy difícil adaptarlos.

En Israel no hay producción eléctrica nuclear.
sorrillo #6 sorrillo
Este año puede que Francia tenga algo de reducción de producción nuclear por algún episodio climático, como le ocurrió en 2022. Ese año pasó a generar electricidad en un 86% de fuentes de bajas emisiones, en vez del 92% y 93% del 2021 y 2023 respectivamente.

Ese mismo 2022 España generó electricidad en un 67% de bajas emisiones mientras que Alemania con su apuesta en contra de las nucleares lo hizo en un 57%.

La apuesta nuclear de Francia incluso en sus peores momentos le da varias vueltas al…   » ver todo el comentario
Andreham #14 Andreham
Es irónico que una de las opciones bajas en emisión de carbono, es decir, una opción para reducir el calentamiento global; se vea afectada y deje de funcionar debido a ese calentamiento global que debe evitar.

Trágico.
#16 Madmaxi
Otro 0 en egpaña esta al caer... o por lo menos un pretexto esta sobre la mesa.
menéame