Francia: otra central nuclear obligada a reducir generación por el cambio climático

Francia: otra central nuclear obligada a reducir generación por las medusas, esta vez es la de Paluel (Le Havre), hace un mes fue la de Gravelines. Cambio climático aumenta las medusas (calentamiento y acidificación del agua). [En aleman]
Todas las centrales nucleares de España están funcionando sin ese problema. ¿Las nucleares de España no forman parte de toda esa industria?
Y como España todos los países menos uno por lo que sabemos.
Además ayer leíamos que no hay uranio para todos
O que no sancionamos a la única empresa rusa por la guerra de Ucrania porque entonces ya no se sostiene el chiringuito?
Pero como estos debates vienen de la irracionalidad se aplaude cualquier chorrada.
Pero vamos, que lo importante es hacer el chiste contra la nuclear.
París. El miércoles 3 de septiembre de 2025, la central nuclear n.º 4 de la empresa estatal de suministro energético EDF fue cerrada de forma segura en la central nuclear de Paluel, situada en Normandía, en la costa cerca de Le Havre. La causa fue una aparición masiva de medusas que obstruyeron los tambores de filtrado y los filtros preliminares de la estación de bombeo de agua de refrigeración en la parte no nuclear de la central. Al mismo tiempo, según EDF, se redujo de forma
El problema es si puedes adaptar la central o no, porque si el coste de enfriarla genera una externalidad no asumible igual no puedes
Vamos que nos sacan la pasta y a adios, tremendo atraco
Lo que debe pasar en Francia es que son centrales no adaptadas a altas temperaturas. Las centrales nucleares se construyen en zonas tan calurosas como el desierto del Negev en Israel, pero adaptadas a la climatologia. Francia va a tener que adaptarse.
En Israel no hay producción eléctrica nuclear.
Ese mismo 2022 España generó electricidad en un 67% de bajas emisiones mientras que Alemania con su apuesta en contra de las nucleares lo hizo en un 57%.
La apuesta nuclear de Francia incluso en sus peores momentos le da varias vueltas al… » ver todo el comentario
