Francia lanza la oferta: carga ilimitada de un coche eléctrico por una tarifa fija (29,99 euros al mes)

Una comercializadora ha lanzado en Francia una propuesta interesante: pagar una mensualidad fija competitiva para recargar el coche eléctrico sin límites, si aceptas ciertas condiciones. Analizamos cómo funciona realmente, qué necesita el usuario para aprovecharlo, y si algo similar ya es posible en España. Octopus Energy ha puesto sobre la mesa una oferta comercial de lo más interesante para los propietarios de un coche eléctrico: recargar sin límite en casa por 29,99 euros al mes, siempre que se acepten ciertas condiciones.
Yo 50.000 en este año. ( Claro que el coche nuevo y el valo coste km anima más a viajar)
2,25€ a los 100, km
Los viajes ( que hago muchos ) 6€ 100km, en supercargador.
Pero los primeros 300/ 350km son con carga de casa , ( 2,25€ a los 100km)
A unos 15 céntimos el kWh (mucho más barato si tienes tarifa nocturna de hecho).
Eso son 200 kW de carga. Con eso puedes hacer unos 1000-1200 km al mes (para unos 12-15 mil al año, que es lo que hace la mayoría de la gente).