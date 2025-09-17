edición general
Francia lanza la oferta: carga ilimitada de un coche eléctrico por una tarifa fija (29,99 euros al mes)

Una comercializadora ha lanzado en Francia una propuesta interesante: pagar una mensualidad fija competitiva para recargar el coche eléctrico sin límites, si aceptas ciertas condiciones. Analizamos cómo funciona realmente, qué necesita el usuario para aprovecharlo, y si algo similar ya es posible en España. Octopus Energy ha puesto sobre la mesa una oferta comercial de lo más interesante para los propietarios de un coche eléctrico: recargar sin límite en casa por 29,99 euros al mes, siempre que se acepten ciertas condiciones.

ChatGPT #1 ChatGPT
A los que tenéis VE con cargador en casa y sin placas, cuanto os sale al mes cargar el VE aprox?
incontinentiasuma #3 incontinentiasuma
#1 Dependerá de los kilómetros recorridos: cargar en casa me sale por unos 2 euros los 100 km.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 por supuesto que depende de los km, por eso pregunto experiencias personales. Alguien que tiene un ve normalmente no conduce 100 km al mes (gente que no usa el coche no paga el sobreprecio) Ni 10.000 (por temas de autonomía y disponibilidad inmediata no suelen usarse para gente muy viajera por trabajo ) quizá sean los vehículos que se usan más dentro del punto medio de la campaña de gauss de km al año
Xuanin71 #8 Xuanin71
#5 no se , yo y la gente que conozco con eléctricos con más de 300km de autonomía ( en autopista) , hacemos muchos, muchos km.
Yo 50.000 en este año. ( Claro que el coche nuevo y el valo coste km anima más a viajar)
ChatGPT #11 ChatGPT
#8 ostiá, no me lo esperaba
Xuanin71 #6 Xuanin71 *
#3 #1
2,25€ a los 100, km
Los viajes ( que hago muchos ) 6€ 100km, en supercargador.
Pero los primeros 300/ 350km son con carga de casa , ( 2,25€ a los 100km)
Malaguita #4 Malaguita
#1 Pues yo creo que no debe de andar mucho más de esos 30€ adicionales.
A unos 15 céntimos el kWh (mucho más barato si tienes tarifa nocturna de hecho).
Eso son 200 kW de carga. Con eso puedes hacer unos 1000-1200 km al mes (para unos 12-15 mil al año, que es lo que hace la mayoría de la gente).
sotillo #9 sotillo *
#1 unos 2€ los cien kilómetros, en verano y con el aire acondicionado, carretera 70% resto urbano, consumo medio 13,4 y es un Inster de 49 kW de batería, son los km de media diaria
Supercinexin #2 Supercinexin
Octopus Energy no es "Francia", sino una empresa privada. Una empresa privada británica, además, que opera en Francia pero cuya matriz ni siquiera es francesa.
#10 sliana
la de endesa mola, a cambio de cargar gratis el coche de 1 a 7, pagas 21centimos el kw. la nevera come pan y el coche no lo cargas todos los dias, hace falta una excel ahi...
#7 aldeca77
Para un taxista con coche eléctrico es un chollo....según los cálculos del articulo es útil para quien haga mas de 1.100 kms al mes
