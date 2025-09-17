Francia lanza la oferta: carga ilimitada de un coche eléctrico por una tarifa fija (29,99 euros al mes)

Una comercializadora ha lanzado en Francia una propuesta interesante: pagar una mensualidad fija competitiva para recargar el coche eléctrico sin límites, si aceptas ciertas condiciones. Analizamos cómo funciona realmente, qué necesita el usuario para aprovecharlo, y si algo similar ya es posible en España. Octopus Energy ha puesto sobre la mesa una oferta comercial de lo más interesante para los propietarios de un coche eléctrico: recargar sin límite en casa por 29,99 euros al mes, siempre que se acepten ciertas condiciones.