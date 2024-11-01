Por qué Francia está al borde de convertirse en el "enfermo" de Europa

En palabras del veterano comentarista político Nicolas Baverez: "En este momento crítico, cuando la soberanía y la libertad de Francia y Europa están en juego, Francia se encuentra paralizada por el caos, la impotencia y la deuda."
Ya sabemos lo "bien" que le ha ido a Grecia siguiendo las recetas de la UE para "solucionar" el problema de la deuda... Más miseria, menos industria y vender el país...
Básicamente volverse esclavos de los ricos...
Espero que los franceses no permitan que, por seguir teorías económicas absurdas y que se han demostrado falsas, pierdan el país.
Cuidado, que, pasando de un cierto nivel, el pago de los intereses de la deuda puede suponer tal carga sobre el balance presupuestario que haga muy difícil frenar el déficit y evitar que el desequilibrio siga aumentando hasta el default o el rescate con condiciones draconianas.