Por qué Francia está al borde de convertirse en el "enfermo" de Europa

En palabras del veterano comentarista político Nicolas Baverez: "En este momento crítico, cuando la soberanía y la libertad de Francia y Europa están en juego, Francia se encuentra paralizada por el caos, la impotencia y la deuda."

Quieren hacer con Francia lo mismo que hicieron con Grecia...
Ya sabemos lo "bien" que le ha ido a Grecia siguiendo las recetas de la UE para "solucionar" el problema de la deuda... Más miseria, menos industria y vender el país...
Básicamente volverse esclavos de los ricos...
Espero que los franceses no permitan que, por seguir teorías económicas absurdas y que se han demostrado falsas, pierdan el país.
El costo del servicio de la deuda nacional este año se estima en 67.000 millones de euros (unos US$78.683 millones), una cifra que ahora consume más dinero que todos los departamentos del gobierno, excepto los de Educación y Defensa. Los pronósticos sugieren que para finales de la década alcanzará los 100.000 millones de euros (unos US$117.439 millones) al año.

Cuidado, que, pasando de un cierto nivel, el pago de los intereses de la deuda puede suponer tal carga sobre el balance presupuestario que haga muy difícil frenar el déficit y evitar que el desequilibrio siga aumentando hasta el default o el rescate con condiciones draconianas.
Hasta que no den una patada en el culo al fascista de Macron
Por la cantidad de perfiles sobre cualificados que han llegado al país, lo saben los franceses, lo sabemos nosotros, lo sabe Melenchon y lo saben los de Podemos de Parla, peeerooo hay mucho dinero gratis en juego y tonto el último matao que se quede.
