Francia y España reafirman su confianza en el caza de nueva generación, Alemania guarda silencio

Tras la última reunión sobre el problemático Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), Francia y España manifestaron su renovado compromiso con el programa de próxima generación, aunque Alemania, una de las partes interesadas clave, se negó a unirse a ellos con un comentario público. La reunión del jueves, celebrada en Berlín, “nos permitió reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en el SCAF [nombre francés del FCAS] para disponer de un futuro avión y sistema de combate aéreo en 2040.