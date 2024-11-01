edición general
Francia y España reafirman su confianza en el caza de nueva generación, Alemania guarda silencio

Tras la última reunión sobre el problemático Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), Francia y España manifestaron su renovado compromiso con el programa de próxima generación, aunque Alemania, una de las partes interesadas clave, se negó a unirse a ellos con un comentario público. La reunión del jueves, celebrada en Berlín, “nos permitió reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en el SCAF [nombre francés del FCAS] para disponer de un futuro avión y sistema de combate aéreo en 2040.

Cojones tiene que se celebre en Berlín y Alemania no diga ni mu, no sea que el amo usano le chiste
Si nos unimos, nos van a crujir. Es de vital importancia tener la máxima independencia de EEUU.
Estan peleando por quien fabrica qué. Alemania tiene el dinero y quiere parte buena de la inversion. Francia tiene la capacidad pero no el dinero... y España pone el buen tiempo para las pruebas xD esto no puede salir bien.
