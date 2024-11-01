edición general
4 meneos
7 clics
Francia emitirá el próximo año un récord de 310.000 millones de euros en bonos

Francia emitirá el próximo año un récord de 310.000 millones de euros en bonos

Francia tomará prestado una cantidad récord de los mercados de bonos el próximo año, ya que el aumento de la deuda que necesita ser refinanciada compensa el impacto de un menor déficit presupuestario, mostró el martes el plan de emisión de la agencia de gestión de la deuda pública. El Gobierno francés pretende emitir un récord de 310.000 millones de euros (359.000 millones de dólares) en bonos a medio y largo plazo, netos de recompras, más que los 300.000 millones de euros de este año, mostró el plan de emisión de la Agence France Tresor.

| etiquetas: francia , deuda , bonos
4 0 0 K 42 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 42 actualidad
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 estarán mejor que nosotros pero la tendencia es la misma

datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CBRT.IN?locations=FR  media
0 K 20
Torrezzno #1 Torrezzno
Francia va de culo. Pero como diría Garzón, mientras pueda pagar los bonos a vencimiento podrá seguir emitiéndolos...
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 Pero con crecimiento del 0-1%, con la natalidad en declive cada año va a tener que emitir mas deuda para mantener el estado del bienestar (uno de los mayores del mundo) llegará un momento en que las agencias le bajen el rating al bono y podría acabar en bono basura.

Por lo tanto como dice Garzón: podrá emitir toda la deuda que quiera... Hasta que no pueda o no se la compren.
2 K 43
Heni #3 Heni
#2 Francia tiene muchas cosas mal pero justamente la natalidad no  media
0 K 10
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 Por que esta en rojo con 1.84?

No se supone que por debajo de 2 la poblacion decrece?

Que sentido tiene ponerlo en rojo? parece que fuera alta....
0 K 8
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#1 Creo que Grzon habla de paises que emiten moneda.... No se, en cualquier caso pone limites a eso.
0 K 8

menéame