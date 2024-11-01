Francia emitirá el próximo año un récord de 310.000 millones de euros en bonos

Francia tomará prestado una cantidad récord de los mercados de bonos el próximo año, ya que el aumento de la deuda que necesita ser refinanciada compensa el impacto de un menor déficit presupuestario, mostró el martes el plan de emisión de la agencia de gestión de la deuda pública. El Gobierno francés pretende emitir un récord de 310.000 millones de euros (359.000 millones de dólares) en bonos a medio y largo plazo, netos de recompras, más que los 300.000 millones de euros de este año, mostró el plan de emisión de la Agence France Tresor.