Francia echa el freno en la prohibición de los vasos de plástico de único uso

El decreto modifica la fecha en la que ya no se podrán comercializar esos vasos desechables de plástico de 2026 al 1 de enero de 2030 para tener en cuenta las conclusiones del análisis de la situación que se ha hecho este año sobre las posibilidades técnicas de aplicar esa proscripción. A partir de ahí, está previsto un nuevo examen de la situación en 2028 sobre los "progresos realizados", así como un periodo `para agotar las existencias de los vasos fabricados o importados a partir de ese nuevo plazo de enero de 2030.

Ahora son casi todos de papel, recubiertos por dentro de sustancias impermeabilizantes.. Mejor llevar un vaso propio de acero inoxidable o similar..
#2 Yo la verdad es que quizá usase tres de esos de plástico de un uso este año, y principalmente porque estaban ahí guardados. En barras de festivales y demás los que te dan son de plástico duro que te pueden durar años si te los quedas, y que incluso te los dejan devolver a cambio de un euro. El año pasado una tía me contó que se había pagado los cubatas a base de devolver vasos que estaban en el suelo durante un festival. En pubs, bares y restaurantes te dan vasos de cristal, y en McDonalds y demás sucedáneos te dan los de cartón recubiertos que nunca me dieron problemas.

De primeras no sé para qué son insustituibles.
Una victoria de los defensores de ¿beber en vasos de plástico de un solo uso? ¿hay alguien que disfrute con eso? xD
