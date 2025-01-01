edición general
En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Más de dos tercios de los clubes nocturnos desaparecieron. ¿La razón? La Generación Z prefiere planes caseros y fiestas privadas. Lo que antes era un ritual nocturno, símbolo de libertad y diversión, fue reemplazado por un entretenimiento más tranquilo y seguro. Esto está haciendo que los clubes cierren en masa. La pandemia de la covid-19 aceleró esta tendencia. La combinación de confinamientos, redes sociales y crisis económica cambió los hábitos: salir ya no es automático y los jóvenes son más selectivos.

DarthMatter
El islam lo prohíbe.
