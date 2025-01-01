Francia: "Comité de censura": una proyección de 'Barbie' cancelada en Noisy-le-Sec por amenazas de violencia [FRA]

Los vecinos de Noisy-le-Sec escogieron 'Barbie' en una votación para una proyección pública que sería momento de convivencia "para los que no tienen la suerte de irse de vacaciones" señaló el alcalde, Olivier Sarrabeyrouse (partido comunista). Sin embargo no se celebró tras las protestas de un "comité de censura" que acusa a la película de dañar la integridad de las mujeres y promover la homosexualidad. El alcalde que afirma que "No tolerará zonas de no-derecho cultural", la canceló por las amenazas de agresión a los funcionarios y al material.