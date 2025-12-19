edición general
Francia se asoma de nuevo a la crisis tras ser rechazado el proyecto de presupuestos

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha fracasado en su intento de sacar adelante en la Asamblea el proyecto de presupuestos para 2026. La comisión mixta, formada por siete diputados y siete senadores y que debía pactar este viernes la versión final del documento, no ha logrado un acuerdo. Francia vuelve así a asomarse al abismo de la crisis política, de la que trata de salir desde hace un año. Los parlamentarios han constatado sus diferencias nada más arrancar la reunión. Esto supone que la ley de presupuestos no podrá aprobarse...

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Cada vez parece más claro que depender de la ultraderecha para gobernar no es el mejor de los caminos.
Mala #2 Mala
No se porque se preocupan tanto. A nuestro Gobierno tampoco le salen las cuentas, desde hace tres años... y está tan pichi.
Morrison #5 Morrison *
#2 Pues básicamente porque con sus cuentas se están yendo al garete, mientras nosotros crecemos el cuádruple que ellos y tenemos la mitad de déficit con las nuestras.
jonolulu #4 jonolulu
De nuevo, dice...
#3 j3j3j3j3
joder vaya titulares , "el abismo politico!!" , "fracaso", "garantizar el funcionamiento del Estado" pues elecciones y santas pascuas , no se muere nadie por hacer elecciones , no es estados hundidos , la administración en Francia no se para
