Francesc Miralles, experto en desarrollo personal: "Hay un problema: la gente solitaria piensa que la tienen que llamar"

El escritor cuenta que el periodo de desorientación durante su juventud fue el punto de partida de un cambio profundo en su vida

skaworld #1 skaworld
Yo cuando quiero desarrollarme a nivel personal suelo acudir a platos de cuchara y postres hojaldrados
#2 pepecarvalho68
"la culpa es tuya" y otros mantras liberales...
