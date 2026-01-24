edición general
Francesc Bailón, antropólogo: “Los groenlandeses están preocupados, nunca han vivido una guerra”

“Trump tiene miedo a perder la base militar de Pituffik si Groenlandia se independiza de Dinamarca”, afirma el antropólogo barcelonés, experto en los inuit

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que se pire a pitufar a otra parte y deje tranquilos a los Groenlandeses.
#2 unocualquierax
Trump es un bocas, jamás hubiera invadido Groenlandia militarmente por la fuerza.
Teatro, sí, a tope, y lo hace tan bien que muchos se lo creen, pero si le plantas cara, se echa atrás; ahora se ha demostrado. A la que Dinamarca y Suecia le han amenazado con vender sus bonos, dejar la Otan y Canadá, Francia y alguno más le han dicho que por ahí no es, frenazo y marcha atrás.
