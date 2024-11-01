La francesa TotalEnergies suspende un 15 % de su producción mundial de petróleo y gas

«La producción se ha interrumpido o está en proceso de interrupción en Catar, Irak y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ‘offshore’, lo que representa aproximadamente el 15 % de nuestra producción total», precisó la compañía en un mensaje a sus inversores esta semana. Fuentes de TotalEnergies confirmaron a la prensa este jueves que la suspensión hace referencia tanto al petróleo como al gas. Pese a esta interrupción de la producción en varios países del Golfo, el grupo espera que el precio más alto del petróleo compense «con creces» el parón.