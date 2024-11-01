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La francesa TotalEnergies suspende un 15 % de su producción mundial de petróleo y gas

«La producción se ha interrumpido o está en proceso de interrupción en Catar, Irak y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ‘offshore’, lo que representa aproximadamente el 15 % de nuestra producción total», precisó la compañía en un mensaje a sus inversores esta semana. Fuentes de TotalEnergies confirmaron a la prensa este jueves que la suspensión hace referencia tanto al petróleo como al gas. Pese a esta interrupción de la producción en varios países del Golfo, el grupo espera que el precio más alto del petróleo compense «con creces» el parón.

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , petróleo , transporte
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6 comentarios
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#0 El enlace me da error. :-/
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alehopio #4 alehopio *
#2 Gracias por el aviso.
@admin por favor, sustituir el enlace

"www.swissinfo.ch/spa/la-francesa-totalenergies-suspende-un-15-%-de-su-;
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alehopio #5 alehopio *
#4 Algo pasa con el enlace, la conversión de la url a texto impide su enlace

swissinfo.ch/spa/la-francesa-totalenergies-suspende-un-15-%25-de-su-producci%c3%b3n-mundial-de-petr%c3%b3leo-y-gas/91089164

Sin embargo, es accesible con un corta pega de la url.

La noticia se puede ver en la cola del medio de comunicación :

www.swissinfo.ch/spa/search/totalenergies
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
7 meneos y nadie ha leído la noticia :troll:
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#1 Suleiman
Que no se preocupen, ahí va macron con el portaviones a salvarlos ...
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sotillo #6 sotillo
#1 Me da que un 15 lo firmaría incluso Alemania
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menéame