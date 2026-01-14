La fragata 'Blas de Lezo' pone rumbo a EEUU para participar en un ejercicio con un grupo de combate de la Marina

La fragata de la Armada 'Blas de Lezo' ha zarpado desde su base en Ferrol con destino a Estados Unidos para participar en un ejercicio integrado en un grupo de combate de la Marina para certificar sus capacidades y reforzar la interoperabilidad con marinas aliadas. Tras realizar una escala técnica en la base naval de Rota (Cádiz), la fragata se hará a la mar esta semana rumbo al Atlántico Norte para certificarse en uno de los procesos "más exigentes del mundo", según ha informado la Armada en un comunicado.