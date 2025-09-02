[FR]Francia prepara los hospitales para recibir heridos de guerra de aqui a marzo 2026

En una carta dirigida a las autoridades sanitarias regionales el 18 de julio, el Ministerio de Salud francés habría pedido a los hospitales que se prepararan para un posible "compromiso importante" para marzo de 2026. El Ministerio afirmó que los hospitales franceses deben ser conscientes de las "limitaciones en tiempos de guerra" y estar preparados para tratar a soldados franceses y extranjeros en caso de un conflicto importante.