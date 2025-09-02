[FR]Francia prepara los hospitales para recibir heridos de guerra de aqui a marzo 2026

En una carta dirigida a las autoridades sanitarias regionales el 18 de julio, el Ministerio de Salud francés habría pedido a los hospitales que se prepararan para un posible "compromiso importante" para marzo de 2026. El Ministerio afirmó que los hospitales franceses deben ser conscientes de las "limitaciones en tiempos de guerra" y estar preparados para tratar a soldados franceses y extranjeros en caso de un conflicto importante.
| etiquetas: belicismo , hospital , heridos
Pues la realidad discrepa.
...a no ser que venga de los estereotipos clásicos inventados por británicos, en cuyo caso ya sabemos lo que hay...
Quien dice cuatro días dice dops siglos y al mando de un italiano.
Los hospitales franceses están pasando por una profunda crisis, marcada por el cierre masivo de camas de hospitalización, unos graves déficits financieras recurrentes tanto en el sector público como privado, una severa penuria de personal, un aumento desmesurado por atención en urgencias, lo que convierte al sector en un sistema de atención peligroso.… » ver todo el comentario
No me creo nada y menos después de esto, además no creo que generar alarma de ese modo sea la mejor forma de preparar a la ciudadanía para una posible guerra.
Ahora parece que EEUU se sale y estos mamelucos quieren continuar la guerra ellos solos. Sin nada que ganar, con una posición geopolítica mucho más débil que antes de la guerra y con una economía maltrecha que no va a poder mantener su industria por la pérdida de competitividad que provocó entrar… » ver todo el comentario
Toda la historia de la UE gobernada por las derechas ... ¿nadie se da cuenta de esto a la hora de cargar sus escopetas de la culpa? ... porque niños trolls de derechas esos mismo son los que os están induciendo a mirar hacia lo pobres más pobres que vosotros mismos... Que no se mire que sus amos controlan el 80% de la riqueza y solo son el 2%.
Anormales....