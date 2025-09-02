edición general
[FR]Francia prepara los hospitales para recibir heridos de guerra de aqui a marzo 2026

En una carta dirigida a las autoridades sanitarias regionales el 18 de julio, el Ministerio de Salud francés habría pedido a los hospitales que se prepararan para un posible "compromiso importante" para marzo de 2026. El Ministerio afirmó que los hospitales franceses deben ser conscientes de las "limitaciones en tiempos de guerra" y estar preparados para tratar a soldados franceses y extranjeros en caso de un conflicto importante.

Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La industria militar francesa está aumentando la producción de banderas blancas y ya están repartiendo panfletos entre las tropas diciendo: Я сдаюсь, товарищ! para irse acostumbrando.
Huginn #6 Huginn
#2 Es gracioso, porque la historia dice lo contrario historum.com/t/is-france-the-most-successful-military-power-in-europea
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#6

Pues la realidad discrepa.
Laro__ #9 Laro__ *
#2 Muy gracioso, pero no sé de donde viene eso de la cobardía de los mismos franceses, que sometieron a media Europa, hace cuatro días.

...a no ser que venga de los estereotipos clásicos inventados por británicos, en cuyo caso ya sabemos lo que hay...
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

Quien dice cuatro días dice dops siglos y al mando de un italiano.
Laro__ #14 Laro__
#10 Genovés en todo caso. Y, por ley y por sentimiento, se convirtió en francés cuando tenía un año.
mecheroconluz #1 mecheroconluz
Los han echado de África y está resentido.el hombre.
Milmariposas #12 Milmariposas *
Me da la risa tonta... Resulta que la situación actual de los hospitales franceses es tirando a mala, peor incluso que la de los españoles.

Los hospitales franceses están pasando por una profunda crisis, marcada por el cierre masivo de camas de hospitalización, unos graves déficits financieras recurrentes tanto en el sector público como privado, una severa penuria de personal, un aumento desmesurado por atención en urgencias, lo que convierte al sector en un sistema de atención peligroso.…   » ver todo el comentario
Kantinero #4 Kantinero
Selon le journal satirique Le Canard enchaîné, qui a révélée cette mesure la semaine dernière, les hôpitaux devraient être prêts à traiter 10 000 à 15 000 soldats dans un délai de 10 à 180 jours. Euronews n'a pas pu vérifier son contenu de manière indépendante.

No me creo nada y menos después de esto, además no creo que generar alarma de ese modo sea la mejor forma de preparar a la ciudadanía para una posible guerra.
#13 BurraPeideira_
Cómo son las cosas. Hace 10 años Merkel y Holland mediaban para que no hubiera una guerra proxy en Ucrania entre EEUU y Rusia mientras Nulland le decía al embajador "fuck the European Union".
Ahora parece que EEUU se sale y estos mamelucos quieren continuar la guerra ellos solos. Sin nada que ganar, con una posición geopolítica mucho más débil que antes de la guerra y con una economía maltrecha que no va a poder mantener su industria por la pérdida de competitividad que provocó entrar…   » ver todo el comentario
lameiro #15 lameiro
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Ya estoy viendo a los otanejos de meneame apuntarse voluntarios para combatir en Putingrado.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Ahí hay negocio con la venta de banderas blancas, ojo
oceanon3d #3 oceanon3d *
Supongo que será parte de la estrategia las derechas de vender miedo para invertir en armamento en detrimento del estado social del bienestar del que anhelan desarmar ... espero porque mirando solo un poco atrás las dos grandes guerras, y la cantidad de hijos de fruta en el poder actualmente, da mucho miedo.

Toda la historia de la UE gobernada por las derechas ... ¿nadie se da cuenta de esto a la hora de cargar sus escopetas de la culpa? ... porque niños trolls de derechas esos mismo son los que os están induciendo a mirar hacia lo pobres más pobres que vosotros mismos... Que no se mire que sus amos controlan el 80% de la riqueza y solo son el 2%.

Anormales....
#7 Bilardezz
vamos a presenciar en vida la segunda revolución francesa, Macron ve preparando ese cuello tan bronceadito para las afiladas cuchillas de las guillotinas.
