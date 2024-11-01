Las fotos policiales más antiguas de Gran Bretaña (1850-1870)  

La primera foto policial de un delincuente se tomó en Birmingham en 1853, convirtiéndose así en la primera fuerza policial del mundo en realizar este tipo de fotografías. A partir de se momento, la policía británica comenzó a fotografiar a numerosos delincuentes tras su arresto de manera habitual. Sin embargo, no sería hasta la década de 1870 cuando se crearía oficialmente el primer registro de fotografías policiales en Birmingham, cuando se estableció la obligatoriedad de que todas las fuerzas policiales fotografiaran a las personas (...)