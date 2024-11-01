edición general
Fotos detrás de las escenas de Queen durante la grabación del video musical "I Want to Break Free", 1984

Fotos detrás de las escenas de Queen durante la grabación del video musical "I Want to Break Free", 1984  

El video musical de Queen de 1984, "I Want to Break Free", es uno de los momentos más memorables e icónicos de su carrera, en parte gracias a las actuaciones atrevidas y divertidas de la banda. Durante la grabación, la banda parodiaba la vida doméstica: Freddie Mercury llevaba un delantal rosa, John Deacon un vestido, Roger Taylor una peluca y Brian May una falda. Generó controversia, especialmente en EEUU, donde fue prohibido en MTV por su representación del travestismo.

comentarios
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
#0 gracias por el meneo :->
Ripio #2 Ripio *
#1 Estaba pensando si me pone más cachondo Freddy o Roger taylor.con su pinta de joven universitaria.
:troll:
Ne0 #3 Ne0 *
Los EEUU, ese país de la "libertad" donde un tío con bigote vestido de mujer les da miedo pero pueden ver como un adolescente tirotea a sus vecinos sin sonrojarse...
