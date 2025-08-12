·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4682
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4467
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
3563
clics
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
3533
clics
"Las apariencias engañan" | Leonardo A (antes Leonardo Dantés) | TEDxCadizUniversity
4780
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
más votadas
455
"Los sionistas no son bienvenidos". Protestas en toda Grecia contra los turistas israelíes (Eng)
675
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
562
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
530
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
462
La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
70
clics
Fotografié a mi bisabuelo 87 años después de su desaparición
Durante cuatro años, Roberto Palomo se dedicó a reconstruir la historia de su bisabuelo Silvestre, ejecutado al inicio de la Guerra Civil.
|
etiquetas
:
franquismo
,
guerra civil
,
memoria histórica
,
silvestre indias
17
6
1
K
373
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
6
1
K
373
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
k3ym4n
Esto son los fascistas , no os equivoqueis ,ni olvideis, recordad el caht en el que decian que habia que matar a la mitad de España .
1
K
14
#2
bronco1890
Con todo el respeto ¿No es un poco morboso?
0
K
13
#3
brandao
*
#2
sin respeto alguno quieres decir. No, morboso es matar a alguien como si fuera un animal y esconder su cuerpo a los familiares para tener que encontrarlo en trocitos 90 años después.
adj. Que provoca reacciones mentales enfermizas o que es resultado de ellas.
1
K
16
#5
bronco1890
#3
Y si les puede rendir homenaje recordando su obra y su vida. A mí esto me recuerda demasiado a brazos incorruptos, santos prepucios y demás inventos curiles.
0
K
13
#4
almadepato
*
La mayor desgracia de este país sigue esperando juicio bajo tierra.
Editado.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
adj. Que provoca reacciones mentales enfermizas o que es resultado de ellas.
Editado.