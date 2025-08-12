edición general
23 meneos
70 clics
Fotografié a mi bisabuelo 87 años después de su desaparición

Fotografié a mi bisabuelo 87 años después de su desaparición

Durante cuatro años, Roberto Palomo se dedicó a reconstruir la historia de su bisabuelo Silvestre, ejecutado al inicio de la Guerra Civil.

| etiquetas: franquismo , guerra civil , memoria histórica , silvestre indias
17 6 1 K 373 cultura
5 comentarios
17 6 1 K 373 cultura
#1 k3ym4n
Esto son los fascistas , no os equivoqueis ,ni olvideis, recordad el caht en el que decian que habia que matar a la mitad de España .
1 K 14
bronco1890 #2 bronco1890
Con todo el respeto ¿No es un poco morboso?
0 K 13
#3 brandao *
#2 sin respeto alguno quieres decir. No, morboso es matar a alguien como si fuera un animal y esconder su cuerpo a los familiares para tener que encontrarlo en trocitos 90 años después.
adj. Que provoca reacciones mentales enfermizas o que es resultado de ellas.
1 K 16
bronco1890 #5 bronco1890
#3 Y si les puede rendir homenaje recordando su obra y su vida. A mí esto me recuerda demasiado a brazos incorruptos, santos prepucios y demás inventos curiles.
0 K 13
almadepato #4 almadepato *
La mayor desgracia de este país sigue esperando juicio bajo tierra.
Editado.
0 K 10

menéame