Fotografías de Julie Newmar, la primera Catwoman  

Julie Newmar es una actriz, bailarina y cantante estadounidense cuya carrera abarca cine, teatro y televisión, aunque su imagen ha quedado asociada para siempre al personaje de Catwoman. Su interpretación en la serie de televisión Batman de los años 60, no solo definió al personaje para toda una generación, sino que estableció un arquetipo que sigue influyendo en las versiones posteriores del icónico villano de DC Comics.