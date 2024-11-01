Fotografías que capturan la vida británica en las décadas de 1930 y 1940 (ENG)  

Bill Brandt (1904-1983) es conocido por su fotografía realista, que capturó los marcados contrastes sociales de la vida en Gran Bretaña. Nació en Alemania en 1904, en el seno de una adinerada familia de banqueros, y se estableció en Belsize Park, al norte de Londres, en 1934. Allí, su fotografía documental fue testigo de cambios sociales radicales, desde la depresión económica de la década de 1930 hasta el Blitz durante la Segunda Guerra Mundial.