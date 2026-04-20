La fortaleza energética de China fue construida para resistir precisamente este tipo de crisis del petróleo [EN]

La histórica crisis del petróleo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán representa la prueba más difícil hasta la fecha para el ambicioso proyecto chino de autosuficiencia energética. Una prueba que, al parecer, China está superando. Esa reivindicación para China llega en un momento en que Estados Unidos ha reducido su apuesta por las energías renovables y los vehículos eléctricos, lo que crea una marcada divergencia entre los modelos de las dos principales economías del mundo en lo que respecta al poder.