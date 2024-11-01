Formulan un papel térmico para imprimir tiques a partir de la madera

Los tiques, etiquetas y otros recibos suelen imprimirse en papel térmico, que deja una importante huella ecológica. Un estudio señala que materiales derivados de la madera pueden servir para desarrollar formulaciones menos tóxicas. El papel térmico tiene un recubrimiento sensible al calor, el cual hace que aparezca el texto. Para su fabricación se ha usado por décadas bisfenol A (BPA) y, más recientemente, el bisfenol S (BPS), químicos que pueden afectar a los organismo y que se detectan en el medioambiente y en las personas que los manipulan.