Forja de hombres: El padre Flanagan y su Ciudad de los Muchachos

Para la América de la Gran Depresión, Forja de hombres fue la película perfecta, un relato de segundas oportunidades que encajaba perfectamente en la época del New Deal, el programa social de reformas del presidente Franklin D. Roosevelt. Boys Town fue todo un éxito en los Estados Unidos gracias a su historia sencilla, llena de buenos sentimientos, sin caer en la sensiblería, y que promovía la empatía. Su mensaje era claro: “No hay chicos malos, solo chicos que no han tenido la oportunidad adecuada en la vida”.

| etiquetas: forja de hombres , cine , hollywood , mickey rooney , spencer tracy
MoñecoTeDrapo
La contrapartida sería la adaptación de "Las uvas de la ira" de Steinbeck por John Ford, incluso a pesar del endulzamiento del final.
Torrezzno
Discrepo, hay hijos de puta de alta y baja cuna. Hay hijos de puta que van en cayuco o en jaguar. Todo lo demas es idealizar la pobreza o la riqueza
