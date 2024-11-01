Forja de hombres: El padre Flanagan y su Ciudad de los Muchachos

Para la América de la Gran Depresión, Forja de hombres fue la película perfecta, un relato de segundas oportunidades que encajaba perfectamente en la época del New Deal, el programa social de reformas del presidente Franklin D. Roosevelt. Boys Town fue todo un éxito en los Estados Unidos gracias a su historia sencilla, llena de buenos sentimientos, sin caer en la sensiblería, y que promovía la empatía. Su mensaje era claro: “No hay chicos malos, solo chicos que no han tenido la oportunidad adecuada en la vida”.