Ford da otro paso atrás en Europa: recortará mil empleos en Alemania

El fabricante automovilístico Ford da otro paso atrás en Europa. La compañía ha anunciado este martes que a partir de 2026, la factoría de Colonia, donde se encuentra su sede en el Viejo Continente, pasará a tener un solo turno de trabajo y se recortarán hasta 1.000 puestos de trabajo. “En Europa, la demanda de coches eléctricos se mantiene muy por debajo de las previsiones del sector“, ha señalado la automovilística en un comunicado citado por Reuters. Ford indemnizará a aquellos empleados que se presenten de forma voluntaria para salir de...

7 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ya veremos si la fabrica de Almussafes al final monta los Ford eléctricos o todo se queda en agua de borrajas.
cocolisto #1 cocolisto
Los mamotretos cada vez se venden menos.
Gry #6 Gry *
“En Europa, la demanda de coches eléctricos se mantiene muy por debajo de las previsiones del sector“

En concreto la demanda de coches eléctricos de +40.000 €, ha sido una sorpresa total que no se vendieran como churros.
reivaj01 #5 reivaj01
Ford retiró el Fiesta hace un año más o menos y ahora está retirando el Focus. Tiene pinta que están abandonando el mercado de vehículos Turismo para centrarse en su mayor fortaleza, las pickups F-150 y F-250 que, en Europa no se venden, pero en USA y a nivel mundial son superventas y donde los eléctricos aún no han entrado (el cibertruck es un chiste, no una pickup).
cosmonauta #7 cosmonauta *
Por otro lado, pasa comprar un Volkswagen ID.X tuneado cuyo único rasgo distintivo es una guantera detrás de la pantalla .. pues igual mejor irse al original
#3 Tronchador.
China se está comiendo el mercado. Como no monten fábricas aquí en el tercer mundo no se que vamos a hacer.
#4 silzul
#3 No van a traer sus fábricas. Lo que están poniendo en España (y resto de Europa) son líneas de montaje con material y equipo Chino.... Ergo te dan la migaja.
