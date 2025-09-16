Ford da otro paso atrás en Europa: recortará mil empleos en Alemania

El fabricante automovilístico Ford da otro paso atrás en Europa. La compañía ha anunciado este martes que a partir de 2026, la factoría de Colonia, donde se encuentra su sede en el Viejo Continente, pasará a tener un solo turno de trabajo y se recortarán hasta 1.000 puestos de trabajo. “En Europa, la demanda de coches eléctricos se mantiene muy por debajo de las previsiones del sector“, ha señalado la automovilística en un comunicado citado por Reuters. Ford indemnizará a aquellos empleados que se presenten de forma voluntaria para salir de...
| etiquetas: ford , europa , recorte , mil empleos , alemania
En concreto la demanda de coches eléctricos de +40.000 €, ha sido una sorpresa total que no se vendieran como churros.