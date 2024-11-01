edición general
Un fondo israelí que se lucra con la ocupación tiene una empresa entre las más subvencionadas de España

El fondo israelí Keystone, con fuertes vínculos sionistas y dueño de una empresa señalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lucrarse con la ocupación israelí, prevé reforzarse en España, donde en la actualidad es el mayor accionista (49%) de Eranovum. Esta energética madrileña está en la lista de empresas más subvencionadas en 2024 y es socia de un magnate israelí de las renovables que compara a España con Hamás.

Imag0 #1 Imag0
Tienen las zarpas metidas en todas partes, es increíble.
Asimismov #2 Asimismov
#1 visto lo visto, para eso era la globalizacion y la libre circulación de capital.
