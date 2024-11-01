Un fondo de inversión británico promueve otro parque eólico en Alto Sil y Gistredo donde se han anulado seis en 15 años

Un fondo de inversión británico, InfraRed Capital Partners, está sondeando a los ayuntamientos de Igüeña, Páramo del Sil y Noceda del Bierzo para proyectar otro parque eólico en la sierra de Gistredo y el Alto Sil, donde ya se han anulado hasta seis proyectos similares en los últimos 15 años. Según ha podido conocer este periódico, representantes de la filial energética española del fondo británica están manteniendo reuniones para explicar sus planes, pese a que hace apenas un año y tres meses el Gobierno denegó el último proyecto de Repsol en