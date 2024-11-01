El fondo estadounidense BlackRock se está apoderando de sectores estratégicos europeos

En los últimos años, el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha duplicado su cuota de mercado en Europa, consolidándose como un actor dominante en la economía del viejo continente. Con una estrategia agresiva de adquisición e inversión, BlackRock está tomando posiciones significativas en empresas clave de diversos sectores, desde la industria farmacéutica hasta la armamentística, pasando por la tecnología y la energía.
Ellos solo son un síntoma, el sistema es el cancer
Por otro lado las acciones que estos fondos gestionan les dan derecho a voto en las juntas de accionistas, de todas formas si se hiciera público que estuvieran actuando en contra de los intereses de sus accionistas internacionales éstos posiblemente se saldrían del fondo retirándoles ese poder.
Aunque creo que no hay que quitarles el… » ver todo el comentario
Es muy posible que esos principios apliquen también a los gestores de fondos.
No seamos ingenuos, estoy seguro de que en las grandes multinacionales, los que las controlan toman decisiones a su favor personal, aunque vayan en contra de los intereses de sus accionistas.
Aparte de esto, estoy convencido de que el gobierno de EEUU intenta controlar estos grandes fondos de inversión. Y casi siempre lo consiga.
Lo más probable es que tomen las decisiones que les dictan los yanquis.
En estos temas, piensa mal y acertarás.